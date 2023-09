Trento-Cremona | Lega Basket A | ultime | pronostico e diretta tv

(Di sabato 30 settembre 2023) Finalmente si torna in campo nelle gare ufficiali. Dopo aver assistito allo spettacolo della Frecciarossa Supercoppa Italiana 2023 che non ha visto impegnate le due compagini protagoniste di questa sfida, anche laA 2023/24 avvia la stagione di pallacanestro nostrana mandando in campo la sfida iniziale della prima giornata della massima serie. L’onore dell’apertura delle danze spetterà ai padroni di casa di Dolomiti Energia Trentino che attendono sul parquet amico la neopromossa Vanoli. Entrambe le compagini sperando di partire con il piede giusto impattando positivamente in questo nuovo anno dedicato alla palla a spicchi: ecco tutto quello che c’è da sapere dacon le, l’orario, ile dove sarà possibile assistere in ...

La luna del basket che inizia stasera il suo campionato con l'anticipo fratorna a risplendere nel brodo delle previsioni facili. Per tutti saranno Armani e Segafredo Bologna le regine che domani esordiranno, la prima in casa contro Treviso, l'altra in ...Il programma, l'orario e come vedere in diretta, sfida valida come 1giornata della Serie A1 2023/2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla stagione della grande pallacanestro italiana. Subito una partita da ex per ...

Scatta la serie A di basket, Trento-Vanoli Cremona il primo anticipo La Provincia di Cremona e Crema

LBA - Cremona a Trento, Cavina: "C'è voglia di cominciare bene, dovremo resistere" Pianetabasket.com

Una 45enne in stato di ebbrezza ha provocato un incidente a Gadesco, un 50enne ha rifiutato l’alcoltest in viale Trento e Trieste ...Esordio in campionato della Vanoli Basket Cremona in programma questa sera sabato 30 settembre alle 20:30 contro l'Aquila Basket Trento. Coach Demis Cavina ha presentato l'incontro ...