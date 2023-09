Tre escursionisti travolti da una frana | uno è grave

(Di sabato 30 settembre 2023) su Tg. La7.it - Verso le 14 unadi sassi ha travolto tre persone che stavano scalando, con una ferrata, la via "Clipper" sul monte Alben, a Oltre il Colle, nella Val Brembana,...

Poteva avere conseguenze drammatiche l’incontro ravvicinato di due escursionisti con un orso sulle montagne delle Giudicarie in Trentino. Quello ...

Non è nuova questa vicenda, ma fortunatamente ha avuto un lieto fine: l’ Orso avvistato a Sella Giudicarie in Trentino ha lasciato incolumi i due ...

L’orsa F36 verrà abbattuta. A confermarlo è la Provincia di Trento che ha ufficializzato la richiesta di parere all’Ispra per l’abbattimento ...

E' successo nel gruppo del Pizzo d'Uccello. Per riportarli a terra c'è voluto un lungo intervento dei tecnici del Soccorso Alpino Toscano

Oltre il Colle. Una persone è rimasta grave mente ferita sabato pomeriggio (30 settembre) in un incidente a Oltre il Colle, sul Monte ...

La7.it - Verso le 14 una frana di sassi ha travoltopersone che stavano scalando, con una ferrata, la via "Clipper" sul monte Alben, a Oltre il Colle, nella Val Brembana, una zona non nuova a ...Per la prima volta nella sua vita è andato alleCime di Lavaredo su due ruote percorrendo il ... Treviso Finestra sulle Dolomiti, Cai di Domegge di Cadore, amici di Davide,delle ...

Incidente sul Monte Alben, tre persone coinvolte. Inviati tre elicotteri tra 118 e vigili del fuoco. Sul posto anche il Soccorso alpino ...