Trasporto marittimo | Acampora | “Sistema Confcommercio è centrale per nuove politiche”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – "In una fase così importante per il nostro Paese, che sta vivendo una nuova stagione con l’istituzione del Ministero del Mare, che abbiamo chiesto a gran voce, e che, a luglio scorso, ha licenziato il suo primo Piano Triennale del Mare approvato dal Cipom, l’importanza delle analisi, dell’approccio metodologico e delle fonti utilizzate è fondamentale per avere un quadro esaustivo e chiaro delle dimensioni dell’Economia del Mare. In questo momento nel quale c’è grande attenzione sul tema, si corre il rischio di generare una disinformazione sui dati reali di questo settore, che credetemi non è utile a nessuno". Così ha sottolineato Giovanni, coordinando i lavori diNazionale sulla Blue Economy alla Conferenza dia Villasimius, in Sardegna. Alla sessione 'Blue Economy: appunti per una strategia ...