Tragedia nel Fortore | uomo trovato senza vita vicino al lago di San Giovanni

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDramma a Foiano di Val. Undi 51 anni, è statonei pressi delartificiale di Sana Mazzocca. Tutto lascia pensare a un gesto autolesionistico, essendo statoimpiccato a un albero. A fare il tragico rinvenimento è stato un passante. Tra le ipotesi del gesto ci sarebbero cause di ordine familiare che avrebbero indotto l’, non residente a Foiano, a togliersi lanel territorio delcomune d fortorino. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo per condurre le indagini e il personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

