Tragedia di Castelfiorentino | trovato morto l’ex marito di Klodiana Vefa

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 30 settembre 2023) La piccola comunità di, in provincia di Firenze, è stata scossa da un dramma che ha segnato la vita di, una donna di 37 anni, la cui storia è stata raccontata attraverso i suoi social media. Giovedì scorso,è stata brutalmente uccisa, lasciando dietro di sé un vuoto insormontabile. Le indagini delle autorità si erano subito concentrate sul suo ex, Alfred, come principale sospettato dell’omicidio. Dopo una frenetica ricerca durata due giorni, gli inquirenti hanno fatto una tragica scoperta: Alfredè statosenza vita in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa. Tutto fa pensare che Alfred si sia tollto la vita, sparandosi con la stessa arma che ...