Tragedia a Castelfiorentino | Trovato Morto l' Ex Marito

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 30 settembre 2023) Firenze - Dopo due giorni di intensa ricerca, è stato finalmente rinvenuto senza vita Alfred Vefa, l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Klodiana Vefa, 37 anni, avvenuto la scorsa giovedì sera a, in provincia di Firenze. Klodiana era la sua ex moglie, da cui stava procedendo con la procedura di divorzio. Il tragico epilogo si è verificato in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa, dove Alfred Vefa, con ogni probabilità, si è tolto la vita utilizzando l'arma presumibilmente impiegata per uccidere la moglie. Il corpo di Alfred Vefa è stato scoperto in un bosco di noci lungo la strada provinciale Certaldese, nei pressi di San Casciano Val di Pesa (Firenze), in una zona rurale. Un cacciatore ha attirato l'attenzione sul posto, notando la Golf grigia dell'uomo, fuggitivo dopo l'omicidio della moglie a ...