Traffico Roma del 30-09-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 settembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione di Sanji sulla Braccianese causa lavori Ci sono code nelle due direzioni tra via di Tragliatella e via di Santa Maria di Galeria passiamo sul Raccordo Anulare abbiamo code perintenso in carreggiata interna tra le uscite nomentane Tiburtina rallentamenti nelle due direzioni te non è uscita Ardeatina e Tuscolana sulla Cassia ancora rallentamenti con quella pratica la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone Baby code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio la tangenziale est e la polizia locale Ci segnala un incidente a San Basilio in via Poggio Bracciolini la strada è chiusa per consentire i rilievi del caso per un altro incidente chiuso viale Tirreno all’altezza di Piazza Capri in direzione di viale Jonio incidente anche al Lido di Ostia sul Lungomare Duilio nei pressi di ...