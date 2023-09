Traffico Roma del 30-09-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione del quadrante nord diin coda sulla Cassia per il raccordo anulare l’ospedale San Pietro nelle due direzioni code e rallentamenti perlungo la via Flaminia tra Corso di Francia e Grottarossa direzione raccordo anulare su via delle foritalico code pertra l’uscita per Corso di Francia e la via Salaria direzione San Giovanni più grande raccordo anularerallentato in carreggiata interna tra Casilina e abbia sostenuto ilnelle zone San Giovanni e Tuscolano Nord in corso la Ryder Cup la manifestazione internazionale di golf presso il Golf & Country Club Marco Simone fino a domani primo ottobre modifiche alla viabilità e chiusura alnella fascia oraria ...