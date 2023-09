Traffico Roma del 30-09-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 settembre 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione scorre nella norma ilsulla rete viaria die provincia si terrà oggi la cerimonia religiosa presidiata Dal Santo Padre con cumenica in piazza San Pietro fino alle ore 20 i possibili disagi sulle vie adiacenti la basilica per l’afflusso il deflusso dei fedeli prosegue la Ryder Cup la manifestazione internazionale di golf che si svolgerà a Guidonia al Golf Country Club di Marco Simone modifiche alla viabilità con chiusura aldalle ore 5 del mattino alle 22 fino al primo ottobre delle vie adiacenti via Marco Simone via Palombarese al bivio per via Bellegra potenziato il trasporto in particolare sulla metro B con più corse da Laurentina Rebibbia mentre per lavori vista la chiusura della linea B1 da Bologna Ionio ha fatto un collegamento bus speciale ...