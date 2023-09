Tra Ucraina e Africa | la nuova Wagner inizia a prendere forma

Leggi su formiche

(Di sabato 30 settembre 2023) A poco più di un mese dalla morte del leader del suo leader Yevgeny Prigozhin, per la compagnia militare privata si apre un nuovo capitolo della sua storia. Il presidente russo Vladimir Putin ha infatti convocato il colonnello Andrej Troshev per chiedergli di assumere la guida “unità di volontari che possono svolgere diversi compiti di combattimento ine altrove”. Il messaggio tra le righe è chiaro: egli avrà il compito diil controllo di quei componenti dellache decideranno di operare sotto l’ombrello della Federazione Russa, pur senza essere alle dirette dipendenze del ministero della Difesa. Il lapidario commento del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sul fatto che “l’incontro fosse di routine” e che Troshev “lavora per il ministero della Difesa” sembra confermarlo. La notizia non arriva all’improvviso. ...