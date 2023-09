Totti e Ilary Blasi in Tribunale | “Testimonianze e Ricerche per Stabilire il Primo Tradimento”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 30 settembre 2023) La Lotta Legale Prosegue La sfida giuridica tra Francescova avanti. Secondo una ricostruzione riportata da un settimanale Gente, durante l’udienza del 20 settembre scorso, i due ex coniugi non si sono incontrati di persona. Si è trattato di un’udienza “telematica”, un passo necessario per iniziare a delineare il campo di battaglia legale che li vedrà fronteggiarsi. “Si vocifera che entrambe le parti abbiano depositato memorie, liste di testimoni, esiti di investigazioni private: vogliono dimostrare che a tradire perè stato l’altro“, sottolinea il settimanale Gente, confermando una strategia già nota: siachedesiderano ottenere la separazione con addebito, una possibilità solo se si dimostra chiaramente che la responsabilità della rottura è tutta ...