Torta di mele in tazza | ricetta light | solo 140 calorie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 30 settembre 2023) Quando l’acquolina sale, mi metto ai fornelli e preparo questadiin. Lami è stata consigliata da una mia amica, Maria di Bianco, una nutrizionista di professione che divulga le sue conoscenze sul suo sito web “La tua dieta personalizzata”. Cliccate qui per visualizzare le sue pagine on-line. Lei mi conosce bene e sa che non so resistere ad una fetta di, men che meno se è di. Non mi piacegustarmela in tutta serenità, adoro anche cucinarla perché il suo profumo inebriante si diffonde di stanza in stanza e mi riporta d’un soffio alla mia infanzia. Però, con il burro, il latte, la farina l’impasto non è propriamente dietetico. Per questo, spesso rinuncio ad affaccendarmi ai fornelli per non commettere un reato serio nei confronti ...