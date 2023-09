Torino | Buongiorno ko | tocca a Sazonov

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) Brutta tegola per ildi Ivan Juric perché il difensore e capitano Alessandrodovrà star fuori 3 settimane: spazio aBrutta tegola per ildi Ivan Juric perché il difensore e capitano Alessandrodovrà star fuori 3 settimane: spazio a. In vista della sfida contro la Juventus della prossima settimana a guidare la retroguardia sarà il georgianodopo l’esordio contro la Lazio. Lo scrive Tuttosport.