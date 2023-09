(Di sabato 30 settembre 2023) C'è un fermo per la morte dell'uomo settantenne, trovato senza vita questa mattina, nella sua abitazione a Giaveno nel torinese. Si tratterebbe di undella vittima con cui ci sarebbero state ...

Torino , 30 set. - (Adnkronos) - C'è un fermo per la morte dell'uomo settantenne, trovato senza vita questa mattina, nella sua abitazione a Giaveno ...

C'è un fermo per la morte dell'uomo settantenne, trovato senza vita questa mattina, nella sua abitazione a Giaveno nel torinese. Si tratterebbe di un vicino della vittima con cui ci sarebbero state ...... in provincia di. L'uomo si chiamava Emilio Mazzoleni. Per la sua morte è stato arrestato ... Secondo le prime informazioni, l'allarme è stato dato dalla compagna delche, una volta ...

Torino, 70enne ucciso a bastonate: fermato vicino di casa Adnkronos

Torino, 70enne ucciso a bastonate: fermato vicino di casa La Gazzetta del Mezzogiorno

Torino, 30 set. - (Adnkronos) - C’è un fermo per la morte dell'uomo settantenne, trovato senza vita questa mattina, nella sua abitazione a Giaveno nel torinese. Si tratterebbe di un vicino della ...Un uomo di 71 anni è stato trovato morto nella mattina di sabato 30 settembre con fratture alla testa causate da delle bastonate nella sua casa di Giaveno, in provincia di Torino. L’uomo si chiamava ...