Tomb Raider | Netflix mostra il trailer della nuova serie animata!

Leggi su tuttotek

(Di sabato 30 settembre 2023)sbarca suin unche ciLara Croft in un media del tutto nuovo per il franchise, in formatohato il nuovodi: The Legend of Lara Croft, un nuovo stile per raccontare una storia sul personaggio cult del mondo dei videogiochi, in stile animato. Questa è la prima volta che l’archeologa vieneta in questo media e dalsembra che l’animazione sia a dir poco notevole! Ecco a seguito iltv animata targata: la ...