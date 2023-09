Tom Jones | la recensione | dal romanzo alla serie | un period drama romantico | ironico e avvincente

(Di sabato 30 settembre 2023) Ladi Tom, la miniin onda dal 30 settembre su Skye NOW che adatta ilomonimo di Henry Fielding raccontando una storia d'amore d'epoca con Solly McLeod di House of the Dragon e Sophie Wilde di Talk to Me. Spesso irisultano tutti uguali, stantii e pomposi, proprio come gli abiti enormi ed ingombranti che devono indossare i protagonisti per veridicità storica. Ci sono però le dovute eccezioni e una di queste la ritroviamo sicuramente nelladi Tom, la nuovadal 30 settembre su Skye in streaming su NOW. Il serial non è forte solo di una scritturae di una messa in scena fresca e moderna senza però ...

È disponibile da oggi 30 settembre su Sky e in streaming su NOW, miniserie targata ITV tratta dal romanzo The History of Tom Jones scritto da Henry Fielding e pubblicato nel 1749.

La recensione di Tom Jones, la miniserie in onda dal 30 settembre su Sky Serie e NOW che adatta il romanzo omonimo di Henry Fielding raccontando una storia d'amore d'epoca con Solly McLeod di House of ...Nel cast del drama, disponibile dal 30 settembre, ci sono tra gli altri Solly McLeod, Sophie Wilde e la star di Ted Lasso Hannah Waddingham.