@tiscrivoquandoarrivo e il fascino dell’isola nella creazione di un contenuto

(Di sabato 30 settembre 2023) Si può sentire il profumo di un’isola come l’Elba in undigitale? Non necessariamente con un video prodotto sulle spiagge e tra le stradine di questo splendido patrimonio territoriale italiano, ma attraverso l’individuazione di una cifra stilistica. I travel creator che vengono da una realtà isolana si riconoscono subito e Veronica Avellino, autrice del progetto @, fa parte di questa cerchia ristretta e selezionata. Da giovanissima ha iniziato a lavorare come commessa in una gastronomiad’Elba: il primo lavoro e il primo approccio all’indipendenza. Proprio questa primissima attività, si può dire, aveva in embrione il futuro dedicato ai viaggi: grazie ai risparmi messi da parte, Veronica Avellino ha potuto riempire il salvadanaio e destinarne una parte ai suoi giri per l’Italia e per l’Europa. ...