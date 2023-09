Tim dà nuova vita alle cabine | servizi digitali per i cittadini

(Di sabato 30 settembre 2023)storichetelefoniche. Tim lancia le nuoveche permetteranno di accedere in modalità touch screen ad una vasta gamma die contenuti, diventando anche un presidio per la sicurezza delle donne contro gli episodi di violenza. Una vera e propria stazione digitale in cui si potranno ricaricare gli smartphone, effettuare pagamentie chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali. Non solo: si potrà prenotare un taxi, verificare le previsioni meteo e orari dei mezzi di trasporto.Leintelligenti sono state presentate in anteprima dall'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, in occasione della giornata conclusiva dell'Italian Tech Week. "Quando parliamo di Tim ...

Le vecchie e care cabine telefoniche non spariranno del tutto. O almeno non in parte. Alcune, infatti, saranno completamente trasformate, ...

TIM ha presentato le nuove cabine digitali che permettono di accedere in modalità touchscreen ad una vasta gamma di servizi e contenuti digitali, tra cui quelli di pubblica utilità.