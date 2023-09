Thuram | tocca a te | con la Salernitana serve una prova da leader

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023) Con lal’Inter ha bisogno di Marcus. Il momento è delicato, e il francese deve guidare l’attacco della squadra. SITUAZIONE DI EMERGENZA – L’Inter è in emergenza. Sia per gli infortuni che per i postumi della sconfitta col Sassuolo. Per sanare i problemi, occore in primo luogo rispondere sul campo. E quindiche i giocatori prendano in mano la situazione. Con un nome in particolare che può fare la differenza: Marcus. SVOLTA IN CAMPO – Il francese ha avuto un impatto forte nel mondo Inter. Ma pur partendo bene non ha ancora salito quel gradino da attaccante che sa fare la differenza. Il derby al momento rimane un bellissimo acuto isolato. Con laquelun passo in più. Anche per una questione ...