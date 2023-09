Tex Willer | un mito “italiano” | emesso il francobollo in omaggio ai 75 anni dell’eroe western di Bonelli

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 settembre 2023) Nel 75°versario della prima uscita in edicola del fumetto, esce oggi, 30 settembre, unordinario appartenente alla serie tematica Patrimonio artistico e culturale, dedicato a Tex, il celebre eroecreato da Sergio, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25 euro con tiratura di 800.033 esemplari, con foglio da 41 esemplari die 4 chiudilettera. Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura della SergioEditore con disegni di Aurelio Galleppini e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca ...