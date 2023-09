Test Medicina | De Luca li definisce “demenziali” | “A chi li ha preparati darei 20 anni di carcere”

Continua a leggere su Tg. La7.it - Il governatore campano Vincenzo De Luca , in una diretta social , attacca i demenziali test di Medicina e chi li ...

Il governatore campano Vincenzo De Luca , in una diretta social , attacca i demenzialidie chi li prepara. Legge le segnalazioni dei cittadini che si sono rivolti a lui, dice, per commentare quanto siano assurdi i questiti di accesso alla facoltà universitaria . "Un padre ...... odontoiatria e protesi dentaria eveterinaria è avvenuta in seguito del superamento della prova d'esame 'Tolc' (OnLine CISIA), ripetibile più volte, che ha visto complessivamente la ...

Viennetta Algida, la domanda nel Test di Medicina, De Luca: «C'era una anche sulla grattachecca» ilmessaggero.it

De Luca e i test "demenziali" di medicina: "Viennetta, grattachecca, ci vuole la cura Singapore con frustino di bambù" Il Riformista

La Sanità è uno dei principali campanelli d’allarme a livello contemporaneo: c’è carenza di medici a Roma e nel Lazio. Rocca interviene. La bandiera bianca del camice bianco. I medici si arrendono a u ...Medicina: Cisia, nessun quesito ‘demenziale' Vincenzo De Luca ha dato per vere cose che non esistono. Una tirata di mezz'ora durante il suo monologo social del venerdì sui test per l'accesso alla ...