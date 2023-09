Terremoti | a lezioni di sicurezza con l’Istituto nazionale geofisica

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIn piazza XVI Marzo ieri sera si è parlato di geoscienze, di rischio sismico e di prevenzione. I sismologi deldie Vulcanologia “Sezione Irpinia” con sede a Grottaminarda, nell’ambito della “Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici”, hanno incontrato le persone ed in particolare i bambini per una passeggiata scientifica sotto i gazebo stabili della piazza per far conoscere qualcosa in più sul fenomeno del terremoto: pannelli, strumentazione, exhibit interattivi per le simulazioni e soprattutto i giochi come “Il SismoQuiz” che hanno galvanizzato numerosi bambini e ragazzi arrivati soprattutto nella fascia serale. Significativo il titolo del percorso divulgativo: “Ricordo Conosco Riduco” concepito con lo scopo di aumentare la conoscenza del fenomeno terremoto, attraverso ...