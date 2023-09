Terra amara | in esclusiva a Verissimo le immagini del dietro le quinte

(Di sabato 30 settembre 2023) L'incendio spento con gli estintori, la tecamera fissata sul parabrezza delle auomobili e il ritocco del trucco agli attori tra un ciak e l'altro. '' ha mostrato, in, ille ...

Questo sabato non mancherà il consueto appuntamento con Verissimo , il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin a partire dalle ore 16.30. ...

Kerem Al???k è un attore turco famoso in Italia per Terra Amara , la popolare soap turca trasmessa su Canale 5 dove interpreta Ali Rahmet Fekeli , il ...

Ecco chi sono gli ospiti attesi oggi, sabato 30 settembre , e domenica 1° ottobre 2023 a Verissimo , in onda alle 16:30 su Canale 5. Torna Verissimo ...

Terra Amara anticipazioni 2 Ottobre 2023 Fekeli, sconvolto e arrabbiato perché Behice e Mujgan vogliono partire per Istanbul portando con loro Kerem ...

'La morte di mio padre È il più grande dolore della mia vita. Una ferita ancora aperta, che sanguina '. Così, ospite a 'Verissimo', Kerem Alk di '' parla della scomparsa del genitore, a cui era particolarmente legato . Leggi Anche '', in esclusiva a 'Verissimo' le immagini del dietro le quinte Leggi Anche Uur Güne: '...' Verissimo ' ha mostrato, in esclusiva, il dietro le quinte di '', la soap turca dei record, in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5. Leggi Anche Uur Güne: 'Quando ...

Come di consueto, ormai, a Verissimo la padrona di casa Silvia Toffanin ha avuto modo di intervistare un altro attore della soap turca Terra amara (la stessa cosa che succedeva ai tempi de Il Segreto) ...