Tennis | Torneo Ningbo Jabeur vince la finale | Shnaider ko in 2 set

(Di sabato 30 settembre 2023) La tunisina, numero 7 del mondo e prima testa di serie, si è imposta per 6-2, 6-1 ROMA - Onsha vinto il "Open",Wta 250 con montepremi complessivo pari a 259.303 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli cinese nella provincia dello Zhejiang. La tunisin

Potrebbe raggiungere le tre azzurre la Bronzetti, in gara nelle qualificazioni. PECHINO (CINA) - In attesa di capire il destino di Lucia Bronzetti ...

Potrebbe raggiungere le tre azzurre la Bronzetti, in gara nelle qualificazioni. PECHINO (CINA) - In attesa di capire il destino di Lucia Bronzetti ...

... per la Shnaider si è aggiunta anche la frustrazione di non riuscire a recitare la parte che si era prefissata di tenere in quest'ultimo atto del, scivolatole progressivamente via nel corso di ...... ultimo WTA 1000 della stagione (montepremi di 8.127.389 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic GreenCentre di Pechino. La numero 32 del mondo si è arresa in tre set ...

Primi match del secondo tabellone nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia ravennanotizie.it

Tennis: Torneo Pechino. Cocciaretto e Trevisan eliminate al 1° turno Tiscali

che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino. La numero 32 del mondo si è arresa in tre set all'ucraina Marta Kostyuk, numero 45, che si è imposta 1-6, 6-3, 6 ...Matteo Arnaldi andrà a caccia dei quarti di finale al torneo ATP 500 di Pechino ... prestazione e ha eliminato la testa di serie numero quattro Stefanos Tsitsipas (Tennis World Italia) Sconfitta amara ...