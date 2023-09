Temptation Island | Perla Vatiero annuncia la rottura con Igor Zeetti e su Mirko

S'è visto pure come s'è comportato a, è uno sfigato. Pensava di essere amico di Bettarini ma non ha capito che non se lo fila nessuno. Lascia il tempo che trova come persona '. ...Perla Vatiero e Igor Zeetti , che si sono conosciuti a2023 , hanno ufficialmente concluso la loro relazione . Questo annuncio giunge solo poche ore dopo la separazione tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti . La notizia, priva di sorprese ...

Temptation Island, Greta Rossetti e Mirko Brunetti si sono lasciati (e c'entra Perla) ComingSoon.it

"Temptation Island", Greta non si fida più, ma Mirko replica: "Ho accettato le uscite con i suoi ex" TGCOM

Dopo Greta Rossetti e Mirko Brunetti, anche Perla Vatiero e Igor Zeetti si sono lasciati, e forse non è una coincidenza.Stando ad un'indiscrezione, l'ex volto di Temptation Island Perla Vatiero si starebbe già frequentando con un'altra persona.