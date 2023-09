Temptation Island 10 | finita la storia tra Perla Vatiero e Igor Zeetti | l’annuncio social

Leggi su isaechia

(Di sabato 30 settembre 2023) È giunta al capolinea dopo poche settimane di frequentazione lad’amore fra, due dei protagonisti della decima edizione diè stato dato dall’ex tentatore del reality condotto da Filippo Bisciglia attraverso unasu Instagram: Le cose succedono. I presupposti per unabellissima c’erano tutti, ma la distanza e diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci a pieno. Mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l’amore non può essere part time. Restano i bei ricordi e le giornate trascorse passate insieme. Ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le ...