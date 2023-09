Taxi | ogni giorno attesa infinita alla stazione Termini di Roma

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 30 settembre 2023) Il servizionella Capitale è sempre più inefficiente. A complicare le cose anche la recente apertura di numerosi cantieri che certo non aiutano le auto bianche Carenza di auto bianche in strada, prenotazioni spesso difficili e app che il più delle volte rispondono con il messaggio standard pregando di riprovare più tardi, perché non ci sonodisponibili. Il servizioè sempre più inefficiente. A complicare le cose anche la recente apertura di numerosi cantieri che certo non aiutano le auto bianche. Il Comune ha provato a potenziare l’offerta offrendo ai tassisti la possibilità della cosiddetta “doppia guida” (che permette alle auto di lavorare anche 20 ore su 24). Ma dei 7.672 titolari di licenzeattive, ha aderito meno dell’1%. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. ...