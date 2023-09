Taxi | Barillari | “A Termini dopo attesa infinita ho scattato foto”

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – (di Enzo Bonaiuto) – "Situazione tragica, con la gente sempre più incavolata e con tantissimi turisti con i quali come capitale facciamo una figura di m…". Non usa mezziRino, il 're dei paparazzi' intervistato dalla Adnkronos, nel 'grafare' il livello del servizioa Roma. "Basta l'ultimo esempio: l'altra volta ero a, c'erano centinaia di persone ine non sto esagerando. Alla fine, passata un'ora e un quarto, mi sono staccato dalla fila, ho rinunciato a prendere ile ho cominciato a scattare: l'unica cosa che potevo fare…", racconta il celebregrafo romano. "Ormai è diventato difficile persino chiamarlo, il: stai lì le mezz'ore intere ad ...

Taxi, il re dei paparazzi Barillari: "A Termini c'era una fila ... Adnkronos

