Taxi a Roma | giornata nera | da Pingitore a Barillari | a Baudo | “Indegno di una capitale europea”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 settembre 2023) La situazione deiè un delirio, o meglio una tragicommedia. Se a commentare è Pierfrancesco, la situazionena assume i toni della farsa, di una dimensione teatrale lunare inimmaginabile, che mette a dsura prova anche la pazienza del grande autore del Bagaglino. Che è un grande utente die per questo, intervistato dall’Adnkronos, racconta la sua. “Una tragicommedia, ma più tragedia che commedia, la situazione dei”. Mai prima d’ora prenderli, attenderli o prenotarli significa impotenza, senso di inutilità, contemplazione di un disastro che la Giunta Gualtieri non sa prendere in mano. “Nellai residenti sono sempre stati tanti, ben oltre i due milioni- ...