Tassotti | «Il Milan gioca bene da anni | Leao è già un campione»

(Di sabato 30 settembre 2023) Mauroha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: le sue parole sulMauroha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni sul. PAROLE – «Sonoche il. Pioli mi piace molto, la squadra è piacevole e brillante, fa le cose più belle e interessanti. È in crescita, in fase di trasformazione, ha preso ragazzi di qualità.? Fanno fatica tutti. È un, anche se il linguaggio del corpo, quei movimenti indolenti, a volte può irritare. È untore solare, bellissimo».

L’ex capitano e bandiera rossonera in esclusiva a Notizie.com: “Rispetto ad altri club il Milan si è mosso di più. Tanti acquisti , ma saranno già ...

Mauro Tassotti , ex terzino del Milan , ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle prospettive dei rossoneri per la prossima stagione

Mauro Tassotti , ex giocatore e allenatore del Milan , parla di Rafael Leao alla Gazzetta dello Sport: "Fanno fatica tutti (a fermarlo, ndr)....

Commenta per primo Mauro, ex giocatore e allenatore del, parla di Rafael Leao alla Gazzetta dello Sport: 'Fanno fatica tutti (a fermarlo, ndr). È un campione, anche se il linguaggio del corpo, quei movimenti ...La Uefa, il massimo organismo del calcio europeo, ha definito ildi Arrigo Sacchi come quello ... Paolo Maldini, Mauro, Alessandro Costacurta, Carlo Ancelotti, Roberto Donadoni, Rijkaard,...

Tassotti: "Io, Leao, Sheva e Allegri che in realtà è... ultraoffensivista" La Gazzetta dello Sport

Tassotti: “Adli ama il Milan, Leao è un campione. Sul mio erede…” Pianeta Milan

E r Tasso. Cioè Mauro Tassotti, forse, e anche senza forse, il più grande terzino destro della storia del Milan. Una leggenda. Ha indossato i colori rossoneri per 36 anni, ha vissuto i momenti più ...Tassotti non ha dubbi sul rossonero: «È un campione, anche se a volte può irritare». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta Mauro Tassotti è intervenuto oggi ai microfoni della Gazzetta dello Sport per pa ...