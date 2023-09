Taormina | regolarità fiscale e debiti non pagati | annullata l’aggiudicazione de “La Giara”

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 30 settembre 2023) L’operatore economico che si è piazzato al primo posto non aveva tutti i requisiti richiesti e non poteva partecipare alla gara per gestire uno dei più noti locali di, di proprietà del Comune. Ad oltre cinque anni di distanza, dopo ricorsi e scontri giudiziari, è arrivato l’ annullamento in autotutela della determinazione del 10 maggio 2018 con la quale Palazzo dei Giurati aveva approvato...