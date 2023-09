Tale e Quale Show | Licitra e Mongiovì vincono la seconda puntata | la classifica e le prossime imitazioni

'Memorabile' performance di Biagio Izzo, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni I Bee Gees fanno esplodereShow. Nella puntata di oggi, 29 settembre 2023, la performance di Biagio Izzo, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni è destinata a lasciare il segno, in ogni senso. Il trio, nello show ...Cristiano Malgioglio on fire aShow . Come al solito il paroliere non ha avuto peli sulla lingua. Per fortuna, visto che il resto della giuria, troppo spesso, è affettato. Certo non si chiede a Loretta Goggi e a ...

Fedez ricoverato per un'emorragia interna: il saluto di Carlo Conti a Tale e Quale Show Fanpage.it

Scopriamo chi dovranno imitare i concorrenti di Tale e quale show 2023 nella terza puntata e anche la classifica della seconda La classifica della seconda puntata di Tale e quale show 2023 Si è svolta ...I Bee Gees fanno esplodere Tale e Quale Show. Nella puntata di oggi, 29 settembre 2023, la performance di Biagio Izzo, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni è destinata a lasciare il segno, in ogni ...