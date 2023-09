Tale e Quale Show 13 | seconda puntata | vincono Lorenzo Licitra nei panni di Harry Styles e Ilaria Mongiovì nei panni di Noa

(Di sabato 30 settembre 2023) È andata in onda ieri sera ladella tredicesima edizione di. Il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti vede anche quest’anno cimentarsi volti noti dello spettacolo in interpretazioni canore e imitazioni. Il cast di questa nuova edizione è composto da Ginevra Lamborghini,, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano,, Scialpi. Nel ruolo dei ‘ripetenti’ sono tornati anche quest’anno Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. I due comici hanno l’obbligo di cercaredopoil terzo attore/comico disposto a cantare con loro. Per quanto riguarda i giudici, riconfermatissimi Loretta ...

Tale e Quale show , è andato in onda ieri sera il secondo appuntamento col varietà di Raiuno con alla conduzione Carlo Conti Al via ieri sera il ...

ClassificaShow : Venerdì 29 settembre è andata in onda su Rai1 la seconda puntata della nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti. Chi è stato il vincitore dell'appuntamento trasmesso ......spettro del complotto dice che "il dibattito la diverte molto" e che "questa speranza resterà",... Alieri Meloni ha mandato un messaggio piuttosto esplicito. "Capisco le posizioni degli altri,...

Fedez ricoverato per un'emorragia interna: il saluto di Carlo Conti a Tale e Quale Show Fanpage.it

Giorgio Panariello si è dimostrato in ottima forma durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show. Non si è limitato a disturbare Cristiano Malgioglio, ma ha colpito con sagacia i suoi avversari. Duran ...Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio non si trattiene. Il paroliere senza peli sulla lingua, si è confermato tale nella puntata andata in onda ieri sera su Rai 1. Durante il programma condotto da ...