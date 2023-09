Tale e Quale 2023 seconda puntata | vincono Mongiovì e Licitra | la classifica

(Di sabato 30 settembre 2023) Ilariae Lorenzohanno vinto ladiShow. Entrambi hanno raggiunto il primo posto dellacon 64 punti. I due cantanti hanno messo d'accordo tutti: giurati, pubblico e colleghi. Sia lasiasono stati molto votati dai quattro giurati del varietà guidato da Carlo Conti: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e l'ospite/imitatore della serata Ubaldo Pantani nei panni di Flavio Insinna. Cristiano Malgioglio, nello specifico, ha elogiato parecchio Lorenzoche, a suo dire, ha imitato alla perfezione Harry Styles e la sua Signs of the times. Tanti complimenti anche per Ilaria, che ...

... il salvatore in terra, il custode di una tradizione " anche se non è mai chiaroe in cosa si ... di quelle che divengono stalker, che sono tossiche e non riescono a vivere se non entro...'Memorabile' performance di Biagio Izzo, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni I Bee Gees fanno esplodereShow. Nella puntata di oggi, 29 settembre 2023, la performance di Biagio Izzo, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni è destinata a lasciare il segno, in ogni senso. Il trio, nello show ...

Fedez ricoverato per un'emorragia interna: il saluto di Carlo Conti a Tale e Quale Show Fanpage.it

L’attesa è finita: è arrivata la seconda puntata di Tale e Quale Show 2023. Dopo il divertimento e le entusiasmanti imitazioni della prima puntata, siamo pronti di nuovo per una… Leggi ...Scopriamo chi dovranno imitare i concorrenti di Tale e quale show 2023 nella terza puntata e anche la classifica della seconda ...