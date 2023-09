Szczesny scaricato | nuovo portiere in Serie A

Leggi su calciomercatonews

(Di sabato 30 settembre 2023) La Juventus pensa al futuro della propria porta: unnome stuzzica la dirigenza bianconera per il dopoDopo la sconfitta di Sassuolo, umiliante per come è arrivata, la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.