Svolta nell' omicidio Tupac | il suo killer ha finalmente un nome?

(Di sabato 30 settembre 2023)Shakur, rapper hip hop ucciso all'età di 25 anni, potrebbe ricevere giustiza dopo quella tragica notte del 1996 in cui gli sono stati sparati quattro colpi di pistola

Per la violenza nei confronti delle due Cuginette del Parco Verde di Caivano i carabinieri di Napoli hanno eseguito 9 misure cautelari a carico di ...

Picchiato ed investito per un rimprovero in strada, possibile svolta nelle indagini da parte delle forze dell’ordine: gli ultimi aggiornamenti Il ...

Nei territori ucraini occupati dai russi teatro della controffensiva di Kiev la situazione sembra più o meno la stessa di un mese fa, ma non è ...

Uccide la sua ex con colpi di pistola, importante svolta nelle indagini : il killer è stato ritrovato senza vita Da quasi due giorni i carabinieri ...

Per Rolling Stone è all’86esimo posto nella classifica dei cento artisti migliori di sempre, lo chiamavano 2Pac o Makaveli e ha lasciato un’impronta ...

Sul 6 - 5 per Arnaldi, ladeterminante. Jarry da 0 - 40 cancella i 3 match point con un servizio efficace, una volee e un ace. Il cileno aggancia il tie - break e lo fa suo (7 - 4). La sfida ...E unastrutturale. La "tenda" si è allargata. E ha cominciato ad allargarsi durante le ... la preghiera e il discernimento comune, l'assemblea si tiene non come da tradizione'aula del ...

Incendio a villa Zambeccari ad Anzola Emilia, svolta nelle indagini ... il Resto del Carlino

Incendio in villa del Settecento, denunciati quattro minori Euronews Italiano

Il caso di Tupac Shakur, uno dei casi irrisolti più noti nel mondo musicale, potrebbe essere giunto ad una svolta clamorosa. Un uomo di 60 anni, Duane Keffe D Davis, è stato arrestato per l’omicidio ...Dopo la perquisizione della casa durante la scorsa estate, a finire in manette è stato Duane Keith Davis. Nel suo libro, pubblicato nel 2019, l’uomo si definiva uno dei “testimoni ancora in vita” ...