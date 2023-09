... soprattutto dove il numero diè maggiore. La situazione, seppur con fatica, sembra ...già in servizio risultano ancora iscritti nelle liste e vengono convocati in altri istituti. Ogni ...... provvedimento che coinvolge oltre 10mila. Max

Supplenze docenti e ATA, 55 milioni stanziati per il pagamento dei contratti brevi. Dl Proroga Termini in Gazzetta Ufficiale [PDF] Orizzonte Scuola

Supplenze docenti, attività alternativa: quale punteggio spetta Scuolainforma

Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a sabato 30 settembre.Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento 30 settembre).