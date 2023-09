Superbike | Portogallo Bautista vince gara 1 | titolo costruttori a Ducati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2- LOWES supera Razgatlioglu per la prima posizione. 1- Petrucci si trova in settima posizione, Rinaldi e ...

15.42 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la Superpole Race e Gara-2.

Lo spagnolo allunga in classifica su Razgatlioglu, secondo PORTIMAO () - Alvaro Bautista fa un altro passo verso il suo secondo titolo iridato in. Gara 1 del round di, penultimo appuntamento stagionale del Mondiale delle derivate, vede trionfare lo spagnolo della Ducati, con la casa di Borgo Panigale che intanto chiude i ...Che Portimao potesse essere una pista Ducati si sapeva, viste le sue caratteristiche e lo storico dei risultati. Qualora ci fossero ancora dubbi, Alvaro Bautista ha provveduto a fugarli tutti: lo ...

PORTIMAO - Alvaro Bautista fa sua gara-1 di Portimao, penultimo appuntamento del mondiale di Superbike. Non c'è storia nel Gran Premio del Portogallo, in una gara in cui lo spagnolo della Ducati ... Andrea Locatelli, nonostante un terzo tempo in qualifica, partirà dall'ultima posizione a causa di una penalità. La penalità di Locatelli è stata inflit ...