Superbike | Bautista trionfa in gara-1 a Portimao e allunga a +52 su Razgatlioglu nel Mondiale

(Di sabato 30 settembre 2023) Alvarodetta la legge del più forte ae vince anche-1 del Gran Premio di Portogallo 2023, valevole come undicesimo e penultimo round stagionale del. Lo spagnolo della Ducati ha dominato la prima manche del weekend sui saliscendi dell’Algarve, lasciando sfogare come di consueto i suoi avversari nei primi giri per poi fare la differenza nella seconda parte dicon una gestione ottimale delle gomme. Si tratta della 22ma affermazione dell’anno per il campione del mondo in carica, che raggiunge inoltre quota 54 successi nella categoria avvicinandosi notevolmente al secondo titolo iridato consecutivo.ha guadagnato infatti altri 5 punti su Toprakndo a +52 sul turco ...

Il programma e la classifica Latorna in pista oggi alle 15 per Gara - 1, che assegna i ... Razgatlioglu dovrà subito andare all'attacco per rosicchiare quanti più punti possibili a, ...guida nel venerdì lusitano. Bene Rinaldi Lafa tappa a Portimao, gli orari TV su Sky, NOW e TV8 Risultati SuperpoleRound Portimao In arrivo... Risultati Prove Libere 3 ...

Superbike Portimao, FP3: Bautista record, mago dell'ottovolante Corse di Moto

Ducati vince titolo costruttori in Superbike. A Bautista gara-1 a Portimao Tuttosport

