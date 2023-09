Summer School UCSI | Claudio De Salvo DIA Napoli | “I clan diffondono modelli negativi attraverso i social”

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 30 settembre 2023) San Tammaro. “È ormai evidente che la camorra usa iper diffondereculturali, così come è evidente che in Campania c’è un problema che riguarda i minori, sempre più spesso usati dalla criminalità organizzata per i propri traffici, penso soprattutto alla vendita della droga“. Lo ha detto il capocentro adella Direzione Investigativa Antimafia,De, nel corso della2023, la Scuola di Giornalismo Investigativo che si sta tenendo in questo weekend alla Reggia di Carditello a San Tammaro. Presenti studenti e giovani giornalisti. “È facile parlare di Gomorra che diffonde tali– aggiunge De– ma bisogna prestare la massima attenzione ...