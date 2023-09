Sulle rotte difficili del Mediterraneo viaggiano uomini ed epidemie

Leggi su linkiesta

(Di sabato 30 settembre 2023) Iloggi è un mare modesto: servono pochi minuti per attraversarlo in aereo. Nell’antichità ci volevano giorni e settimane, in balia dei venti e delle tempeste. Lenon erano quasi mai dritte: i marinai dovevano imparare a seguire le coste e le stagioni, obbedire ai venti e alle correnti, fidarsi dei sentito dire e affidarsi a un sesto senso simile alla bussola biologica degli animali migratori. Molti si perdevano, ma erano di più quelli che tornavano a raccontare, per poi partire di nuovo. Illustrazione di Allegra AgliardiNon esistevano mappe affidabili, quelle esistenti raffigurano l’ecumene, il mondo conosciuto, quello dove vale la pena vivere. Per navigare i marinai si affidavano ai peripli, raccolte scritte di indicazioni tramandate e, quando possibile, aggiornate. Nei peripli c’erano le, i porti, le fonti ...