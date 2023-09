(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – Con la fine del gran caldo e con i primi sentori di un autunno in procinto di coglierci, il pensiero vola al freddo inverno che presto arriverà, soprattutto nelle Regioni del nord Italia. Dopo la notizia che ilriscaldamento non sarà varato e che ilsociale riguarderà non tutta la popolazione, inevitabilmente si inizia a pensare a come risparmiare sul costo del riscaldamento per la stagione fredda. Uno dei modi più concorrenziali per riscaldare la casa negli ultimi anni è stato rappresentato dal, anche se lo scorso anno, complice il conflitto russo – ucraino, anche i prezzi di questo combustibile sono lievitati non poco. Per chi desidera acquistare unail problema più immediato è rappresentato dai costi non propriamente bassi che bisogna sostenere. La ...

Quali sono le possibilità ancora in campo per ammortizzare i costi Con la fine del gran caldo e con i primi sentori di un autunno in procinto di ...

Per chi desidera acquistare unail problema più immediato è rappresentato dai costi non propriamente bassi che bisogna sostenere. Laha un prezzo che può variare dai ...leggi anche Bonus2023, tutti gli aiuti per ridurre i costi: come fare domanda Importi del nuovo bonus elettrodomestici Come anticipato, l'importo massimo del bonus elettrodomestici ...

Bonus pellet 2023, sconto sull'acquisto della stufa: cosa fare Adnkronos

Stufa a pellet, ecco i bonus per uno sconto sull'acquisto Virgilio

(Adnkronos) – Con la fine del gran caldo e con i primi sentori di un autunno in procinto di coglierci, il pensiero vola al freddo inverno che presto arriverà, soprattutto nelle Regioni del nord Italia ...È in arrivo il bonus caldaia previsto per il 2023: ecco quindi alcuni metodi per risparmiare e godere del riscaldamento tanto desiderato durante l’Inverno. Basta girare leggermente il collo per avere ...