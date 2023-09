(Di sabato 30 settembre 2023) È ricoverata in buone condizioni nell'unità di terapia intensiva neole dell'ospedale dell'ospedale Perrino di Brindisi la bambina data alla luce da Sephora, una giovane donna del Burkina Faso ...

Nizza, 30 set. - (Adnkronos) - "Sicuramente oggi non è un pre gara come gli altri. L'episodio di ieri ha toccato tutti noi: squadra, staff, società ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Rudi Garcia è intervenuto nel post partita dello stadio Via Del Mare, dopo che il suo Napoli ha superato ...

Le parole di Rudi Garcia a Dazn, dopo la vittoria in campionato contro il Lecce. Quattro gol in due partite, che messaggio verso le altre … ...

La bimba pesa due chili e 900 grammi, si alimenta regolarmente e non ha bisogno di ossigeno Una migrante arrivata a Brindisi con la nave Geo Barents (dell'Organizzazione non governativa Medici senza ...È ricoverata in buone condizioni nell'unità di terapia intensiva neonatale dell'ospedale dell'ospedale Perrino di Brindisi la bambina data alla luce da Sephora, una giovane donna del Burkina Faso ...

Sta bene bimba nata da migrante poi morta, rintracciato papà Agenzia ANSA

Motta: “Karlsson ha colpi incredibili, De Silvestri sta bene”. La probabile formazione SOS Fanta

(Adnkronos) - Una migrante arrivata a Brindisi con la nave Geo Barents (dell'Organizzazione non governativa Medici senza frontiere) è morta pochi giorni dopo aver dato alla luce una bambina. La piccol ..."La partita è stata gestita bene, volevamo partire forte e segnare nel primo quarto d'ora, sono contento che sia arrivato su una punizione laterale perché il mio staff aveva lavorato su questa ...