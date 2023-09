Operaio muore schiacciato in una cava nel trevigiano. Come si legge su La Tribuna di, l'incidente mortale sul lavoro è accaduto a, oggi, nella mattinata di sabato 30 settembre. Intorno alle 9.15, un operaio ha perso la vita nello stabilimento della Canzian Inerti, ...Leggi Anche Strage Brandizzo, folla e commozione ai funerali di tre degli operai uccisi dal treno: 'Il mondo del lavoro fa schifo' Leggi Anche Palermo, travolto dalle macerie sul lavoro: morto operaio ...

Spresiano (Treviso), operaio muore schiacciato in una cava TGCOM

Spresiano: si apre la sponda del camion, operaio resta schiacciato e muore sul colpo ilgazzettino.it

Un operaio è morto stamani in un incidente avvenuto a Spresiano (Treviso) all'interno della cava "Canzian Inerti", che produce materiale per l'edilizia. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9.00.Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Alle 9 di questa mattina un operaio è morto nella cava “Canzian Inerti”, che produce materiale per l’edilizia, a Spresiano in provincia di Treviso. Secondo una p ...