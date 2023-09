Spread e mercati | Fazzolari smonta le ‘fake news’ | “Dati parlano chiaro”

Leggi su notizie

(Di sabato 30 settembre 2023) In una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Milano Finanza” è intervenuto il sottosegretario allo Stato, GiovanbattistaIn quest’ultimo periodo si erano create non poche polemiche. A cercare di fare chiarezza in merito ci ha pensato direttamente Giovanbattista. L’attuale sottosegretario di Stato ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata a ‘Milano Finanza‘. Al noto quotidiano si è voluto soffermare su uno degli argomenti più caldi del nostro Paese come quello relativo alloed ai. Temi che, a dire il vero, sono stati affrontati direttamente dalla sinistra che li hanno utilizzati come delle “armi” a disposizione. Il sottosegretario di Stato, Giovanbattista(Ansa Foto) Notizie.comha precisato: “Il governo è arrivato con ...