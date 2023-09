Spot Esselunga Fa Scalpore | Il Governo A Favore | l’Italia Divisa In Due!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 30 settembre 2023): la pubblicità con la bimba e i genitori divorziati sta scatenando polemiche, tra personevoli e contrarie. Ecco come si è… La pubblicitàè uscita da qualche giorno e sta già scatenando un enorme. In particolare, nellosi vede una bambina, figlia di due genitori separati. La piccola, che va a fare la spesa nel noto supermercato, offre poi una pesca al padre dicendo che gliela regala la madre, così da far riavvicinare i genitori. Politici, personaggi dello spettacolo e tanti altri hanno detto la loro opinione.: Meloni, Salvini e tanti personaggi adella pubblicità! Loche ...