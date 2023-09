Sportiello | «Inter a parte abbiamo sempre giocato bene!»

(Di sabato 30 settembre 2023) Milan in campo fra poco contro la Lazio. I rossoneri, a pari punti con l’in classifica, cercano il sorpasso. Le parole dia DAZN NON CONTA – Queste le considerazioni di: «Siamo primi in classifica anche se non conta molto visto che siamo siamo ancora alle prime giornate. Ala partita contro l’fatto delle belle prestazioni. Vogliamo continuare con questo trend».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

In casa Milan, nel pre partita contro la Lazio di Maurizio Sarri, è intervenuto Marco Sportiello, portiere rossonero. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "Siamo primi in classifica anche se non conta molto visto che siamo siamo ancora alle prime giornate. Vogliamo continuare con questo trend" Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Lazio, che scenderanno in campo alle 18,00 a San Siro per il secondo anticipo della settima giornata di Serie A. Nei rossoneri torna Maignan tra i pali dopo ...