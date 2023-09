Spese Pendenti per la Consegna di un Pacco | truffa Poste Italiane

Leggi su analisideirischinformatici

(Di sabato 30 settembre 2023) Arriva SMS con scritto “LA SUA CARTAPAY E’ STATA BLOCCATA” : si tratta di una frode !Fate molta attenzione al falso messaggio email da parte di. L’obiettivo della nuova campagna di phishing è ovviamente quello di rubare le credenziali di accesso delle vittime (nome utente, password …) per sottrarre poi denaro dal conto. Due sono i fattori che rendono particolarmente pericoloso questo messaggio: il fatto che arrivi da un indirizzo email che sembra vero La presenza di un link che apre un finto collegamento al sito dellee potrebbe trarre in inganno il lettore Ecco il testo :per ladi unGentile Cliente, Speriamo che questa lettera la trovi in buona salute. Desideriamo ...