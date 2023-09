Spara in classe con un’arma giocattolo Il prof | “Non denuncio | ma chiedo pene esemplari”

(Di sabato 30 settembre 2023) Non denuncia ma chiede una punizione esemplare. Ripresosi dallo spavento, parla ilessore che è ieri è stato aggredito incon una pistolada uno studente di 17 anni. “È un episodio sconcertante, sono rimasto male. Mi sono innanzitutto spaventato perché ho visto una pistola a una distanza molto ravvicinata. Un ragazzo ha preso la rincorsa ed è avanzato verso di mendomi un pallino che mi ha ferito al petto provocandomi una bruciatura. Dopodiché ho cercato di indagare cosa fosse accaduto”. Così ilessore Pasquale Pellicani intervistato da Trm h24 dopo l’aggressione. Pallini a scuola, il docente: sono rimasto male Per i compagni didel 17enne “si è trattato semplicemente di una bravata. O di un gesto di un bullismo per avere il consenso della ...

Ieri a Bari,quarta dell'Istituto tecnico Romanazzi, uno studente ha colpito un docente

Dopo l'episodio di ieri mattina a Bari, dove un diciassettenne in classe ha sparato al professore con una pistola giocattolo a pallini provocandogli un malore, da Cesena oggi arriva notizia di alcune ...Non fa copiare i compiti in classe e per questo, appena fuori da scuola, subisce l'aggressione delle coetanee, con una che per giunta riprende tutto col telefonino. L'episodio di pesante bullismo è ac ...