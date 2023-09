Spaccia davanti al bar | ma lo cacciano a colpi di mazza da baseball e lui chiede aiuto ai carabinieri

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 30 settembre 2023)ad un bar ma in cinque locon le mazze da. E così il pusher, pur di salvarsi,aiche gli trovano addosso la cocaina e lo denunciano. E’ accaduto a Villaricca, in provincia di Napoli. L’uomo, 46 anni, ha chiamato il 112 terrorizzato: ha segnalato che un gruppo di persone lo stava inseguendo, che temeva per la sua vita . Poi, è scappato...